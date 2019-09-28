МАРТ установил предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на сахар

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило предельные минимальные цены и максимальную торговую надбавку на белый кристаллический сахар. Соответствующее постановление от 25 сентября 2019 года №78 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в министерстве, складывающаяся ситуация на рынке производства сахара оказывает существенное влияние на финансово-экономическое состояние предприятий отрасли и создает риски для национальной продовольственной безопасности.

"Путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки вводится временное государственное регулирование цен. Принятие постановления направлено на поддержку конкурентных условий на рынках производства и реализации сахара, что будет способствовать нормализации работы сахарной отрасли", - отметили в МАРТ.

Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке. В рознице она составит Br1,5 (с НДС), отпускная цена франко-отправления (без НДС) - Br1,19, отпускная цена франко-назначения (без НДС) - Br1,22. Решение не распространяется на фасовку 20 г и меньше.

Предельная максимальная торговая надбавка не должна превышать 15% к отпускной цене производителя или импортера с учетом оптовой надбавки. Документ также устанавливает цены на сахар для промышленной переработки.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года и действует в течение 90 дней.-0-