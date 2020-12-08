МАРТ установил специальную цену на газ для Белорусской национальной биотехнологической корпорации

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило специальную цену на природный газ для юридических лиц, реализующих инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы". Это предусмотрено постановлением МАРТ от 9 ноября 2020 года №71, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Отпускная цена за 1 тыс. куб.м природного газа составит Br329,55 без НДС при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб.м и курсе белорусского рубля по отношению к доллару США 2,1085:1. При отклонении фактической среднемесячной теплоты сгорания от расчетной цена на природный газ пересчитывается по установленной формуле.

Одновременно постановлением МАРТ и Минэнерго №70/41 от 9 ноября юридические лица, реализующие инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы", внесены в перечень групп потребителей, для которых могут дифференцироваться цены на природный газ.

Организацией производства занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Строительство по проекту началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется построить комплекс из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на зарубежные рынки.

Документы вступили в силу после официального опубликования.-0-