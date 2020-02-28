МАРТ установил тарифы на прокачку нефти от станции Броды на Мозырский НПЗ

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, танкеры с нефтью, предназначенной для переработки в Беларуси, должны будут прибыть в порт Одессы.

"Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода Броды - Мозырь - ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", протяженность которого составляет 40 км", - добавили в МАРТ.

Беларусь договорилась с азербайджанской Socar о поставке двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т. В Беларусь нефть будет доставлена через Украину по нефтепроводу Одесса - Броды.-0-