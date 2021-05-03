МАРТ установил тарифы на транспортировку нефти по новым маршрутным направлениям

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по дополнительным маршрутным направлениям. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 3 мая 2021 года №30, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"Решение обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - пояснили в МАРТ.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" обратилось в МАРТ с просьбой установить тарифы на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк, Унеча - Полоцк и Полоцк - Новополоцк.

Как проинформировали в ОАО, в 2020 году предприятие приступило к реконструкции резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции "Полоцк", который располагается на границе Полоцкого района и Новополоцка. К настоящему времени окончены ремонтные работы на двух резервуарах по 50 тыс. куб.м, в завершающей стадии находится реконструкция резервуара объемом 30 тыс. куб.м. "Для обеспечения возможности заполнения нефтехранилища ЛПДС "Полоцк" после проводимой масштабной реконструкции и увеличения запасов сырья возникла необходимость разработки тарифов на транспортировку нефти по направлениям Невель - Полоцк и Унеча - Полоцк. Установление тарифов по маршруту Полоцк - Новополоцк вызвано необходимостью осуществления технических операций аренды и хранения в резервуарном парке", - рассказали в "Гомельтранснефть Дружба".

Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси. Эта методика утверждена Министерством экономики Беларуси по согласованию с Федеральной службой по тарифам России 27 января 2010 года.

Постановление МАРТ №30 вступает в силу после официального опубликования.-0-