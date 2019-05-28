МАРТ установил тарифы на услуги транспортировки нефти по магистральным трубопроводам в Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба", расположенным на территории Беларуси. Это предусмотрено постановлением МАРТ №42 от 24 мая 2019 года, которое сегодня опубликовано на
В частности, по маршрутному направлению Унеча (Высокое) - линейная производственная диспетчерская станция Мозырь установлен тариф за 1 т нетто (без налога на добавленную стоимость) в размере 70,44 российского рубля, Унеча (Высокое) - нефтеперекачивающая станция Кобрин (граница Беларуси / Польши) - 330,53 российского рубля, Унеча (Высокое) - Полоцк - Невель - 191,2 российского рубля.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования. Оно распространяет свое действие на отношения, возникшие с 23 мая 2019 года, и действует до 1 октября 2019 года.-0-
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