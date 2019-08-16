МАРТ установил цену на газ для сахарных заводов

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило цену на газ для сахарных заводов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 7 августа 2019 года №67, которое сегодня официально опубликовано на
Согласно документу, для такой группы потребителей, как производители сахара, устанавливается тариф Br501,07 за 1 тыс. куб.м при объеме потребления до 600 млн куб.м природного газа в год.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.-0-
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