МАРТ уточнит требования к дискаунтерам

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли ведет работу по уточнению требований к магазинам типа "дискаунтер", сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Такая работа направлена на создание четких и понятных условий работы на рынке. Она ведется по результатам антимонопольного расследования в отношении торговой сети "Светофор", а также на основании изучения международного опыта", - отметили в пресс-службе.

В министерстве рассказали подробности антимонопольного расследования. Ранее в МАРТ поступило письмо Ассоциации розничных сетей, в котором было указано следующее: "Торговая сеть "Светофор", используя непрозрачные схемы приобретения товаров, демпинг (то есть продажу товаров по цене ниже фактической себестоимости), обеспечивает себе высокие продажи (преимущественно импортных товаров)". В связи с этим министерство начало антимонопольное расследование в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность посредством данной торговой сети: ООО "МосПродуктСервис", ООО "ЛенПродуктСервис", ООО "ВитебскПродуктСервис" и ООО "ГомельПродуктСервис".

МАРТ провел сравнительный анализ отпускных и розничных цен, уровня применяемых торговых надбавок в сети "Светофор" и иных субъектах розничной торговли (проанализировано 15 сетей) в разрезе отдельных наименований продукции, поставляемых отечественными производителями (поставщиками). Оказалось, что в магазинах данной торговой сети торговые надбавки практически по всем сравниваемым позициям самые низкие и составляли до 14%. При этом у отдельных торговых сетей торговые надбавки на сравниваемые товарные позиции были выше до 9 раз.

Ассоциация розничных сетей представила перечень товаров, формирование цен на которые в данной торговой сети вызывало сомнение. "Уровень применяемых в сети торговых надбавок на анализируемые товарные позиции составлял 14% и 18%. Торговой сетью "Светофор" не реализовывались товары по стоимости ниже цены приобретения", - подчеркнули в министерстве.

МАРТ не обнаружил фактов недобросовестной конкуренции со стороны торговой сети и признал отсутствие нарушения антимонопольного законодательства.-0-