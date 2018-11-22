МАРТ утвердил порядок расчета предельных отпускных цен производителей на лекарства

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию о методике расчета предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства. Это предусмотрено постановлением МАРТ №83 от 19 ноября 2018 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В основе инструкции - принцип референтного ценообразования, то есть сравнения цен производителей в странах со схожими социально-экономическими показателями.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.

Как сообщалось, с 1 января 2019 года иностранным и отечественным производителям нужно будет регистрировать предельные отпускные цены на некоторые лекарства. Новые правила распространяются на 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний при их обращении на территории Беларуси.-0-