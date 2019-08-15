МАРТ утвердил повышение тарифов на транспортировку нефти по территории Беларуси с 1 сентября на 3,7%

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило повышение тарифов на транспортировку нефти по территории Беларуси с 1 сентября на 3,7%. Соответствующее постановление МАРТ от 9 августа 2019 года №69 официально опубликовано на
"Сокращение объемов транспортировки нефти в II квартале 2019 года в связи с отказом ее приема нефтеперерабатывающими заводами Польши, Германии, Чехии и Венгрии из-за повышения концентрации органических хлоридов в российской нефти привело к сокращению прогнозного объема выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 2019 год, что может привести к невыполнению необходимых мероприятий по инвестиционной программе, направленных на обеспечение экологической безопасности и надежности транспортной системы ОАО", - отметили в МАРТ.
Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО "Гомельтранснефть Дружба" постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%.
Предыдущий раз тарифы менялись с 1 февраля 2019 года.
Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия в начале августа согласовали повышение тарифа на транспортировку нефти по белорусской территории на 3,7% с 1 сентября. Кроме того, по итогам работы в 2019 году будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода и определен размер дальнейшего изменения тарифов.-0-
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