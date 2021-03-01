МАРТ утвердил регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило регламент работы комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров в соответствии с постановлением правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Документом устанавливается порядок работы комиссии при поступлении обращений о повышении цен на социально значимые товары первой необходимости с 1 марта 2021 года в размере выше 0,2% в месяц. Определены перечень документов, вносимых для рассмотрения на заседаниях комиссии, процедура и сроки их внесения.

В частности, республиканские унитарные предприятия и хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Беларуси, должны подавать обращения для рассмотрения на заседаниях комиссии в республиканские органы госуправления или госорганизации, подчиненные правительству, в подчинении которых находятся заявители.

Коммунальные унитарные предприятия и хозобщества, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности административно-территориальных единиц, другие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обращаться в облисполкомы и Мингорисполком.

Юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок лекарственных средств, должны обращаться в Министерство здравоохранения.

Для рассмотрения на заседании комиссии вносятся заявление, документы (копии товарно-транспортных накладных, инвойсов, договоров, протоколов согласования и др.), подтверждающие необходимость повышения цен, а также пояснительная записка с кратким изложением причин повышения цен.

Производители дополнительно к документам о повышении цен представляют калькуляцию по расчету отпускных цен или информацию о фактической и плановой себестоимости с учетом отраслевых особенностей формирования цен. Импортеры - экономический расчет отпускных цен. Организации, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, - расчет оптовой (розничной) цены.

В случае непредставления необходимых документов и (или) наличия в них неполных сведений, государственные органы (организации) вправе возвратить их без внесения на рассмотрение комиссии.

Госорганы (организации) в течение трех дней со дня получения документов должны передать в МАРТ ходатайство о рассмотрении соответствующего вопроса на заседании комиссии, заключение о целесообразности согласования повышения цен, а также документацию, прилагаемую заявителями.

Если необходима дополнительная информация, МАРТ вправе запросить таковую у государственных органов (организаций), которые предоставляют ее в течение двух рабочих дней.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в течение пяти рабочих дней с даты поступления полного пакета документов, включая дополнительно запрошенную информацию, организует рассмотрение представленных материалов на заседании комиссии. О результатах согласования МАРТ информирует соответствующий госорган (организацию).-0-