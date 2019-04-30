МАРТ утвердил способы определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 12 апреля 2019 года №35 установлены способы определения ориентировочной стоимости предмета государственной закупки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Согласно документу, для определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки можно применять такие способы, как изучение конъюнктуры рынка, проектно-сметный, затратный.
Приоритетным способом является изучение конъюнктуры рынка. Например, для определения ориентировочной стоимости предмета госзакупки данным способом могут использоваться сведения, содержащиеся в реестре договоров госзакупок, размещенном в государственной информационно-аналитической системе управления госзакупками.
Проектно-сметный способ применяется, когда приобретаются товары (работы, услуги), необходимые для строительства объектов при строительной деятельности.
Что касается затратного способа, то он применяется, когда невозможно использовать перечисленные выше способы или в дополнение к ним.
Постановление вступает в силу с 1 июля.-0-
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