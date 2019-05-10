МАРТ в I квартале рассмотрел 93 обращения о нарушениях антимонопольного законодательства

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в первом квартале 2019 года рассмотрело 93 обращения о нарушениях антимонопольного законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Во время проводимой работы по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства за первый квартал текущего года МАРТ рассмотрено 93 обращения субъектов хозяйствования. Материалы по 32 заявлениям были рассмотрены комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства. В результате выявлено 3 факта наличия нарушения и 22 факта отсутствия нарушения Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", 7 материалов направлены на доработку.

"Из трех установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства один факт касается нарушения антимонопольного требования к закупкам товаров, один - запрета на недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение и один - запрета на недобросовестную конкуренцию, связанную с приобретением и (или) использованием объектов интеллектуальной собственности", - уточнили в МАРТ.

По результатам проведенных антимонопольных расследований в первом квартале составлено 9 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выдано одно предостережение и 11 предупреждений, сумма штрафных санкций составила Br13,5 тыс.

При осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией в целях предупреждения возникновения и предотвращения усиления доминирующего положения на товарных рынках за январь-март текущего года осуществлены 64 административные процедуры. Так, по 45 из них выдано 29 согласий (64,4%) на совершение сделок с акциями, долями в уставных фондах хозяйствующих субъектов, 7 (15,5%) - на реорганизацию коммерческих организаций в форме слияния и присоединения, 4 (8,9%) - на создание холдинга, 3 (6,7%) - на реорганизацию хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Также выдано 2 документа (4,5%) о согласии на создание коммерческой организации.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков специалистами МАРТ в первом квартале проведен анализ 21 товарного рынка, в результате которого в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включен 131 хозяйствующий субъект, исключено - 83.

В соответствии с возложенными функциями одной из ключевых задач Министерства антимонопольного регулирования и торговли как антимонопольного органа является противодействие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства, а также содействие развитию добросовестной конкуренции.-0-