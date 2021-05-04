МАРТ в I квартале рассмотрел около 120 обращений в сфере антимонопольного законодательства

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - март 2021 года рассмотрено 118 обращений в сфере антимонопольного законодательства, что составляет 27,1% от общего количества поступающих в МАРТ обращений. В том числе поступило 47 обращений о нарушении антимонопольного законодательства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Комиссия ведомства по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства в I квартале рассмотрела 11 заявлений о нарушении антимонопольного законодательства, установлен 1 факт нарушения.

По результатам антимонопольных расследований в январе - марте составлено 5 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования (в аналогичном периоде прошлого года - 3 протокола), сумма штрафных санкций - Br2320 (в январе - марте 2020 года - Br3780).

"Основная причина поступательного снижения количества составленных протоколов - вступление в силу в июле 2018 года изменений в Кодекс Беларуси об административных правонарушениях, согласно которым административный процесс за нарушение запрета на недобросовестную конкуренцию начинается только по заявлению потерпевшего", - говорится в сообщении МАРТ.

Кроме того, в качестве превентивных мер в I квартале выдано 2 предупреждения (предостережения не выдавались). В результате прекращено 3 дела.

В рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией из 26 рассмотренных заявлений согласовано 21.

Для оценки уровня монополизации товарных рынков проанализированы 9 товарных рынков. В Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Беларуси, включено 5 хозяйствующих субъектов (в январе - марте прошлого года - 18), в Государственный реестр субъектов естественных монополий сведения не вносились (за аналогичный период 2020 года - 5).-0-