МАРТ: в магазинах 77% продовольственных товаров белорусского производства

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 77% продовольственных товаров в магазинах - белорусского производства. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Какая ситуация в целом по всей продовольственной группе товаров? Скажу откровенно, великолепный результат: 77% - белорусские товары на полке магазинов", - сказал Алексей Богданов.

Министр напомнил, что в Доктрину национальной продовольственной безопасности Беларуси внесено 10 товарных групп, таких как яйцо, мясо, растительное масло, рыба, овощи и другие. По доктрине, 80% этих товаров в магазинах должны быть отечественного производства. "Мы даже перевыполнили 80%. Не во всех этих группах, но какие-то из них перекрывают. Например, по мясу у нас 99,9%, по молочным товарам - 99,5%. Не хватает немножко по рыбе и растительному маслу, потому что это не наш товар, мы его импортируем", - пояснил глава МАРТ.-0-