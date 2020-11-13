МАРТ: в октябре подорожали мясо и рыба, подешевели фрукты

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мясо и рыба в октябре подорожали, фрукты подешевели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Наибольший рост цен в октябре по сравнению с сентябрем наблюдался на непродовольственные товары: парфюмерно-косметические - на 3,7%, ткани - 2,7%, одежду - 1,9%. Снижение цен было зафиксировано на обувь (на 2,4%) и мебель (на 0,2%). В группе продовольственных товаров отмечается рост цен на мясо и мясопродукты на 0,9%, удорожание рыбы и рыбопродуктов (включая морепродукты) на 1,3%, масел и жиров - на 2,9%, а также куриных яиц - на 4,9%. "На товары сегмента плодовоовощной продукции четвертый месяц подряд (с июля) сохраняется снижение цен. В октябре они подешевели на 3% за счет удешевления фруктов (от 2% до 15%)", - рассказали в пресс-службе.

В октябре по отношению к предыдущему месяцу отмечается увеличение цен на медикаменты, включая товары медицинского назначения (на 1,7%), и автомобильное топливо (примерно на 1,1%).

Ускорение годовой инфляции в октябре замедлилось до 0,1% (в сентябре - 0,5%). Рост цен на товары и услуги в годовом выражении был практически полностью нивелирован значительным сокращением роста цен на плодоовощную продукцию (с 21,4% в сентябре до 9,2% в октябре). По оценке МАРТ, это обусловило около 0,4 процентного пункта замедления инфляции. Наибольший рост цен в годовом выражении отмечается на импортируемые товары, прежде всего на растительное масло (на 16,5%), крупы (11,8%), электротовары (12,8%), синтетические моющие средства (7,8%). При этом подорожание мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов сохраняется на умеренном уровне (по оценке МАРТ - 0,7% и 3,4% соответственно).

В сфере регулируемого ценообразования прирост цен и тарифов в годовом выражении сохранился на низком уровне - 5,8%. При этом рост регулируемых цен сложился ниже уровня базовой инфляции, которая составила 6,1%.

Инфляция в октябре в годовом выражении составила 6,2%, к декабрю 2019 года - 5,4%, к предыдущему месяцу - 0,6%.-0-