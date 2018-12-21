МАРТ вручил первый почетный диплом за заслуги в развитии конкуренции

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович вручил первый почетный диплом "За заслуги в развитии конкуренции", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

За вклад в становление антимонопольного органа Беларуси, научное сопровождение его деятельности и организацию работы по подготовке специалистов в области защиты конкуренции награждена заведующая кафедрой экономики торговли и услуг Белорусского государственного экономического университета кандидат экономических наук доцент Инесса Микулич.

"С момента образования Министерства антимонопольного регулирования и торговли она принимает активное участие в решении важнейших вопросов ведомства, является постоянным членом коллегии МАРТ, членом общественно-консультативного совета при министерстве, а также членом комиссии МАРТ по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства", - отметили в пресс-службе.

С помощью Инессы Микулич в 2017 году на кафедре экономики торговли и услуг БГЭУ открыта программа высшего образования второй ступени "Экономическое и антимонопольное регулирование", обеспечивающая получение степени магистра. В 2017-2018 учебном году по этой магистерской программе закончили обучение 11 работников МАРТ, 8 работников поступили в этом году.

Кроме того, на площадке кафедры экономики торговли и услуг БГЭУ под научным руководством доцента с 1 января 2019 года начнет работу отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования, регулирования в области торговли, созданная с целью проведения исследований и обеспечения научной базы для принятия решений по наиболее актуальным вопросам в этих сферах.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси учредило почетный диплом "За заслуги в развитии конкуренции" в сентябре 2018 года. Дипломом могут награждаться работники центрального аппарата министерства, его территориальных органов, иные государственные органы и организации, граждане, активно сотрудничающие с МАРТ. К награждению представляются сотрудники со стажем в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции не менее пяти лет, добросовестно исполняющие свои обязанности, не имеющие дисциплинарных взысканий.-0-