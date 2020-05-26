МАРТ ввел мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси введен временный мораторий на повышение цен на услуги образования, транспорта и связи. Об этом сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада главе государства о ситуации на потребительском рынке страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пока приняли решение приостановить повышение запланированных тарифов на образование (вместе с Минобразования), транспорт и связь", - сказал министр. По его словам, данная мера позволит сдержать рост инфляции, который ускорился март-апрель, и по итогам мая войти в запланированную траекторию инфляции.

Отвечая на вопрос, как долго будет действовать данный мораторий, он пояснил, что МАРТ вернется к обсуждению этого вопроса по итогам июня. "Если входим в запланированный тренд инфляции и ситуация сохраняется нормальной, то мы за то, чтобы повысить тарифы, которые были запланированы к повышению, - пояснил он. - По итогам июня будет понятно, что можем повышать. Если будем идти в приграничной ситуации (по показателям инфляции. - Прим. БЕЛТА), то, скорее всего, вернемся к этому вопросу в четвертом квартале".-0-

МАРТ рассчитывает в мае выйти на запланированную траекторию инфляции Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что если в январе-феврале инфляция находилась в запланированных рамках, то в марте-апреле инфляционные процессы ускорились, в первую очередь под воздействием внешних причин.

МАРТ обещает использовать право на приостановление работы торговых объектов в исключительных случаях "Это право будет использовано в исключительных случаях. Мы очень предметно, точечно работаем с бизнесменами", - сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.