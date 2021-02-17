МАРТ вводит ценовое регулирование на консервы из рыбы

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли уточняет подходы к регулированию цен на отдельные социально значимые товары. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 10 февраля 2021 года №9, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Постановлением вводится ценовое регулирование на консервы из рыбы. Производителям устанавливается норматив рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь - ноябрь 2020 года, или не более 10%. А импортерам, оптовой и розничной торговле - надбавка не выше 30%.

Также корректируется способ регулирования отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясо-растительные, рыбные, рыбо-растительные консервы). Надбавка импортера должна быть не выше 25% при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.

"Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке их формирования и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения", - подчеркнули в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-