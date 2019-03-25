МАРТ выдал 42 предупреждения об устранении антимонопольных нарушений

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало 42 предупреждения с начала действия новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, вступившей в силу 3 августа 2018 года. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

Новая редакция закона предусматривает возможность выдачи субъектам хозяйствования предупреждений. "Этот механизм помогает оперативно устранить нарушения без репутационных потерь для самого нарушителя, если он действует в дальнейшем добросовестно. Кроме того, существенно упрощается работа антимонопольного органа. С начала действия новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции выдано 42 предупреждения, в том числе 32 в 2018 году и 10 - в текущем", - сказал Иван Вежновец.

По его словам, большинство предупреждений исполнено, часть находится в стадии исполнения, что в первую очередь связано с действиями госорганов, когда необходимо принять нормативный либо локальный акт, требующий согласования.

Замминистра подчеркнул, что если субъекту необходимо дополнительное время для исполнения предупреждения, то МАРТ с готовностью рассматривает такие обращения и готов продлевать сроки исполнения в разумных пределах. "На практике мы столкнулись с тем, что субъект иногда готов исполнить предупреждение, но по формальному признаку мы вынуждены продолжать антимонопольное расследование, потому что в установленный в предупреждении срок он не попросил о переносе срока исполнения. Формально получается, что это предупреждение не исполнено", - добавил он.-0-

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