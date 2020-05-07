МАРТ выдал 71 предупреждение об устранении антимонопольных нарушений

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало 71 предупреждение с начала действия новой редакции закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции, вступившей в силу 3 августа 2018 года. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Неоднократно на различных площадках отмечалось, что привлечение к ответственности (карательная функция) не является самоцелью МАРТ. Прежде всего наша работа направлена на развитие конкуренции, формирование понятных и недискриминационных правил игры на рынке. Поэтому очень важно, что в законодательстве появились инструменты, позволяющие оперативно устранить возможные правонарушения, а также причины и условия ограничения конкуренции. Всего МАРТ выдано 71 предупреждение и три предостережения", - сказал Иван Вежновец.

По его словам, применение этих двух инструментов позволяет пресечь действия или бездействие, нарушающие антимонопольное законодательство, оперативно, без процедуры расследования восстановить конкуренцию, не привлекая потенциального нарушителя к административной ответственности и не вызывая репутационных потерь. "По результатам работы в 2018-2019 годах можно с уверенностью сказать, что данные инструменты эффективны и востребованы. Хочу поблагодарить и государственные органы, и субъектов-монополистов за то, что к нам прислушиваются и приводят свою деятельность в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства. Большинство предупреждений МАРТ исполняется, и такие антимонопольные дела прекращаются в связи с разрешением ситуации", - отметил первый замминистра.

Он также привел несколько примеров. Министерству труда и социальной защиты было выдано предупреждение в целях обеспечения ряду банков страны равного доступа к возможности выдачи пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию. Оно было исполнено. Кроме того, администрация района Минска отказывала обществу с ограниченной ответственностью в согласовании размещения аптеки по определенному адресу по причине достаточной обеспеченности аптеками жителей микрорайона. Вопрос был рассмотрен повторно с соблюдением требований антимонопольного законодательства, и размещение аптеки согласовали. "Также МАРТ было установлено, что КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" необоснованно устанавливало разные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые юридическим, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения. Выдано предупреждение об исключении неравного подхода к потребителям путем установления единого тарифа на одну и ту же услугу. Оно было исполнено", - рассказал Иван Вежновец.

"Заявления по вопросам злоупотребления доминирующим положением наиболее часто поступают в отношении ЖКХ, иных монопольных услуг. Они касаются дискриминационных условий, необоснованного установления различных тарифов на одну и ту же услугу для потребителей. Также часто поступают обращения по вопросам необоснованного отказа в заключении договора субъектами-доминантами", - резюмировал первый замминистра.-0-

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