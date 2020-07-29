МАРТ выдал предупреждение Банковскому процессинговому центру за отказ от тестирования банкоматов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Банковскому процессинговому центру за необоснованный отказ от проведения работ по тестированию банкоматов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Министерство установило, что Банковский процессинговый центр отказал обществу с ограниченной ответственностью в заключении договора о работах по тестированию банкоматов на их совместимость с аппаратно-программным комплексом, используемым в центре. Также было отказано в организации и предоставлении доступа к тестовому процессингу. При этом не было экономически или технологически обоснованных причин для отказа", - рассказали в пресс-службе.

МАРТ усмотрел в действиях Банковского процессингового центра признаки нарушения антимонопольного законодательства. Было выдано предупреждение, согласно которому центру следует разработать локальные акты с равными и исполнимыми условиями для производителей и поставщиков банкоматов. Один из актов должен определять порядок организации работ по тестированию банкоматов, второй - порядок организации доступа к тестовому процессингу.-0-