МАРТ выдало предупреждение РНТЦ по ценообразованию в строительстве из-за разницы в платежах для клиентов

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало предупреждение Республиканскому научно-техническому центру по ценообразованию в строительстве за необоснованное установление различного размера платежей для пользователей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

РНТЦ оказывает услуги по предоставлению информации о текущих ценах на ресурсы в строительстве, а также предоставляет разработчикам компьютерных программ по составлению смет и актов выполненных работ в строительстве право использования текущих цен. Однако размер ежемесячных перечислений за предоставление права использования такой информации различен для пользователей.

В действиях РНТЦ были обнаружены признаки нарушения пункта 1.6 статьи 18 закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", МАРТ выдало предупреждение.

Предприятию указано на необходимость принять локальный правовой акт, который определит порядок формирования размера платежей на недискриминационных условиях. Этот порядок должен быть понятным для пользователей, его следует разместить на сайте центра. Типовые договоры нужно привести в соответствие с требованиями антимонопольного законодательства.-0-