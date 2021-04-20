МАРТ выявил антиконкурентное соглашение о ценах на рынке керамической плитки

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило, что ООО "АртКерамика-Бел", ООО "Весна-7", ООО "Новацио" нарушили запрет на антиконкурентные соглашения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"Основанием для начала антимонопольного расследования послужило заявление одного из участников рынка. В документе было указано, что от некоторых поставщиков и производителей строительной продукции стали поступать письма, проекты соглашений, а также предложения в устной форме о необходимости соблюдения при реализации товаров рекомендованных розничных и оптовых цен, равнодоходных цен, минимальных цен, установленных поставщиком (производителем) того или иного товара", - рассказали в пресс-службе.

В ходе антимонопольного расследования установлено, что между ООО "АртКерамика-Бел" и ООО "Весна-7", а также ООО "АртКерамика-Бел" и ООО "Новацио" были заключены договоры поставки, в соответствии с условиями которых покупатели керамической плитки - субъекты розничной торговли, принимали на себя обязательства "придерживаться минимальных рекомендуемых розничных цен поставщика".

В пресс-службе уточнили, что ООО "АртКерамика-Бел" занимает более 20% рынка оптовой реализации керамической плитки.

При этом в результате выборочного опроса контрагентов этой компании, осуществляющих розничную реализацию керамической плитки, выявлено, что в адрес отдельных контрагентов осуществлялась рассылка прейскурантов (отчетов цен) на реализуемую продукцию. Так, в прейскуранте, который был выслан ООО "АртКерамика-Бел" в адрес ООО "Новацио", дополнительно содержался столбец "минимально рекомендованная розничная цена с НДС, BYN".

Договоренность между продавцом и покупателем товара об установлении минимального уровня цен при его дальнейшей реализации по сути является вертикальным соглашением. Выявленный факт заключения, а равно участия ООО "АртКерамика-Бел", ООО "Весна-7", ООО "Новацио" в запрещенных вертикальных соглашениях признан МАРТ нарушением антимонопольного законодательства (ст.20 закона от 12 декабря 2013 года №94-З "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"). Такие действия могли привести к установлению минимальной цены перепродажи плитки керамической, а также к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке.-0-