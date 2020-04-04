МАРТ выявил факты нарушения антимонопольного законодательства в деятельности "Белгоспищепрома"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение "Белгоспищепрому" по фактам нарушения антимонопольного законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Одно из предприятий концерна обратилось в МАРТ с жалобой на то, что ему поручено заключить с заранее определенными конкретными поставщиками (организациями концерна) договоры на поставку и получение сырья, материалов, товаров в заранее определенных объемах.
Кроме того, организации концерна были обязаны получать дополнительное согласование "Белгоспищепрома" для закупок товаров (работ, услуг), аналоги которых производятся организациями, входящими в состав концерна.
В указанных действиях "Белгоспищепрома" усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части ограничения самостоятельности хозяйствующих субъектов.
Впоследствии "Белгоспищепром" проинформировал МАРТ об отмене ограничивающего конкуренцию решения. Конкурентные условия на рынке восстановлены.-0-