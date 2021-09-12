МАРТ выявил нарушения при формировании оптовым поставщиком цен на яблоки

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило нарушение требований законодательства о ценообразовании при формировании оптовым поставщиком цен на яблоки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
"При установлении индивидуальным предпринимателем цен на свежие яблоки была применена оптовая надбавка к цене производителя в размере 121,4%, тогда как законодательно установлена предельная максимальная оптовая надбавка не более 30%. Разница между фактической выручкой, полученной от реализации яблок по отпускной цене, сформированной с нарушением законодательства, и расчетной величиной выручки по цене, установленной в соответствии с законодательством, составила Br12 480", - рассказали в пресс-службе.
Экономический суд Минска постановил наложить на индивидуального предпринимателя штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчетной величиной выручки. В данном случае сумма составила Br24 960.
Ответственность за нарушение установленных уполномоченными государственными органами и организациями фиксированных или предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, предельных надбавок (скидок, наценок) предусмотрена частью 2 пункта 13.2 КоАП.-0-