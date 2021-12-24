МАРТ выявил превышение импортером предельных цен на лекарства

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило превышение импортером предельных цен на лекарства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

"МАРТ установил нарушение законодательства о ценообразовании со стороны импортера в части превышения установленных уполномоченными государственными органами предельных цен на лекарственные средства. Разница между фактической выручкой, полученной от реализации лекарственных средств, и расчетной величиной выручки от их реализации по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила около Br32,1 тыс.", - рассказали в пресс-службе. Превышение предельных установленных цен было выявлено по реализации 15 лекарственных средств.

Экономический суд Минска за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании вынес постановления об административных взысканиях в отношении юридического лица в размере Br64,2 тыс. и должностного лица, ответственного за формирование цен, в размере 5 базовых величин (1 БВ - Br29). Постановление суда вступило в законную силу.

Всего с начала года МАРТ составил 24 протокола за нарушение установленного порядка формирования цен на 26 лекарственных средств, 65 изделий медицинского назначения и услуги по лабораторной диагностике инфекции COVID-19.-0-