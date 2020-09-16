МАРТ выявил завышение цен на дезсредство

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выявило факт продажи дезсредства с торговой надбавкой более 90%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Нарушение обнаружено в одной из розничных торговых сетей. "При формировании розничной цены на дезинфицирующее средство "Маносептол" применена предельная допустимая торговая надбавка не к цене производителя, а к цене приобретения у оптовой организации. Как следствие, торговая надбавка (с учетом оптовой) к отпускной цене производителя составила 97,14%. Если учесть скидки - от 91,4% до 97,14%. И это вместо допустимых 15%", - отметили в МАРТ.

Таким образом, нарушено законодательство о ценообразовании: превышен предельный уровень торговой надбавки (с учетом оптовой). МАРТ составил и направил в экономический суд Минска протокол в отношении торговой сети об административном правонарушении. Суд принял решение оштрафовать юридическое лицо более чем на Br69 тыс. (с учетом объемов фактической реализации).

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.-0-