МАРТ выступает за сохранение действующего ограничения доли торговой сети в розничном товарообороте

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за сохранение действующего порогового размера доли субъекта торговли в розничном товарообороте на соответствующей территории, который составляет 20%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Михаил Жигало принял участие в обсуждении поправок в законодательство на площадке Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Он отметил, что сегодня рынок розничной торговли продовольственными товарами в Беларуси имеет нетипичную структуру: присутствует один крупный игрок, доля которого превышает в сумме доли пяти ближайших конкурентов.

Действующим законодательством установлено инфраструктурное ограничение развития торговых сетей при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота в определенном регионе. Предложение увеличить это пороговое значение неоднократно обсуждалось ранее с участием государственных органов, бизнес-сообщества и независимых общественных объединений. Кроме того, данный вопрос рассматривался на общественно-консультативных советах при МАРТ и Минэкономики. По результатам голосования это предложение не было поддержано.

"Увеличение порогового значения доли неизбежно приведет к дальнейшей монополизации рынка розничной торговли продовольственными товарами. В свою очередь это приведет к усилению рисков ценовой нестабильности, ухудшению положения отечественных производителей, росту импорта товаров, снижению конкуренции и, как следствие, закрытию торговых объектов малого бизнеса", - подчеркнули в МАРТ.

С 2018 года действует указ от 22 сентября 2017 года №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". В соответствии с этим указом на 88% территории, отнесенной к сельской местности и малым городским поселениям, сняты инфраструктурные ограничения для расширения торговых площадей: можно развиваться независимо от фактической доли. "Поэтому МАРТ в целях защиты конкуренции на рынке розничной торговли продовольственными товарами и поддержки малого и среднего предпринимательства настаивает на сохранении текущего размера инфраструктурного ограничения в 20%", - резюмировали в пресс-службе.-0-