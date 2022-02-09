МАРТ взял под особый контроль цены на плодоовощную продукцию

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на плодоовощную продукцию находятся на особом контроле Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Главное управление МАРТ по Минску в 2021 году установило факты нарушений субъектами хозяйствования законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции. В министерстве пояснили, что при проведении контрольно-аналитических мероприятий, анализа информации, поступающей при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц, сообщений госорганов, установлены факты нарушения требований закона о ценообразовании, постановления правительства от 23 февраля 2021 года №100 "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости", а также постановлений МАРТ "О регулировании цен на социально значимые товары".

В результате к административной ответственности привлечены ООО "Евроторг", ООО "ГРИНрозница", ООО "Табак-Инвест", ЗАО "Юнифуд", ИУП "БелВиллесден", ООО "Фудлогистик", ООО "Зорина", 12 должностных лиц, допустивших нарушения, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю плодоовощной продукцией на территории КТУП "Минский Комаровский рынок".

По информации МАРТ, общая сумма завышения цен на овощи, установленная в 2021 году, составила более Br190,5 тыс., при этом 11,6% - завышения отпускных цен оптовыми поставщиками, а 88,4% - доля превышения розничных цен.

"Экономический суд Минска принял решения в отношении всех нарушителей о наложении штрафов в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством", - рассказали в министерстве.

Ведомство продолжает контроль за соблюдением законодательства о ценообразовании и в текущем году. Так, в январе 2022 года за нарушения законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции составлены и направлены в экономический суд Минска административные материалы в отношении ООО "Чистые родники", ОАО "Наваколле", ООО "Либретик", ООО "КвалиМолл" и их должностных лиц. Всего сумма завышения отпускных и розничных цен, выявленных с начала этого года, уже превысила Br65,4 тыс.-0-