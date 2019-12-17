МАРТ: законодательство о наружной рекламе будет скорректировано

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет скорректировано законодательство о рекламе, в проекте изменений заложены требования к рекламному оформлению городов, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик на заседании круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.

"МАРТ серьезно прислушивается к проблемам, которые озвучивает бизнес", - отметила Инна Гаврильчик. Вместе с тем она обратила внимание, что не все вопросы находятся в компетенции ведомства, поскольку в том числе они касаются сферы архитектуры и градостроительства. Министерство направило в Минский горисполком свои предложения, но они пока остались без ответа.

"В проекте закона о внесении изменений в закон о рекламе есть норма, предусматривающая разработку местными органами власти решений, где были бы прописаны требования к рекламным конструкциям на определенных территориях, центральных улицах, проспектах", - пояснила Инна Гаврильчик. Она добавила, что это только первый шаг. В дальнейшем будет дорабатываться постановление Совета Министров №1497.

"МАРТ как основной из разработчиков готов к изменениям, к тому, чтобы четко прописывать нормы, которые не позволили бы расширяться разночтениям законодательства на местах", - сказала представитель ведомства.

Заседание круглого стола "Наружная реклама в Минске: проблемы и перспективы развития" проводит Республиканский союз промышленников и предпринимателей. Представители бизнеса выступают за систематизацию подходов, создание центра принятия решений, преемственность.-0-