Марзалюк: тот, кто ратует за санкции против своей страны, совершает акт предательства

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тот, кто призывает к санкциям против своей страны, совершает, по сути, акт предательства. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Тот человек, который призывает к санкциям против своей страны, против своих граждан, кто ратует за снижение уровня каждого конкретного белорусского гражданина (а это затрагивает всех, несмотря на их политические воззрения, религиозность, национальность), совершает, по сути, акт предательства", - сказал Игорь Марзалюк.

Как сообщалось, депутаты Палаты представителей 4 октября приняли законопроект об ответственности за призыв к санкциям. Одобренные поправки в Уголовный кодекс ужесточили уголовную ответственность за действия, направленные на причинение вреда нацбезопасности Беларуси, в частности, ст. 361, связанную с призывами, направленными на применение санкций в отношении Беларуси.

"Наказание достаточно суровое, но оно справедливое, - заявил депутат. - Я считаю, что в той ситуации информационной войны, давления на страну, попыток нелегитимного изменения нашего курса, такой законопроект более чем необходим".-0-