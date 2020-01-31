31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабную оценку эффективности стимулирующих налоговых льгот проведут в Беларуси в 2020-2022 годах, сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании итоговой коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для обеспечения доходов бюджета, в том числе с учетом сложившихся внешних условий, назрела необходимость отменить льготы, которые не дают нужного эффекта. В течение 2020-2022 годов предусмотрена масштабная оценка эффективности действующих стимулирующих налоговых льгот", - отметил Сергей Наливайко.

Для этого в ближайшее время МНС вместе с Министерством финансов и Государственным таможенным комитетом определят перечень льгот, эффективность которых нужно оценить в этом году. Госорганы проанализируют круг воспользовавшихся этими льготами плательщиков и показатели их деятельности.

Как сообщалось, в конце 2019 года правительство утвердило порядок оценки эффективности стимулирующих налоговых льгот. Они предоставляются для ускоренного развития хозяйственной деятельности определенных категорий плательщиков по видам экономической деятельности, видам товаров (работ, услуг), имущественных прав, на отдельных территориях.-0-

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