5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный белорусско-китайский бизнес-форум пройдет 10 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович на открытии национальной экспозиции на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на те сложности и ограничения, которые сегодня действуют на глобальном уровне, мы искренне стремимся наполнить открытие национальной экспозиции намерениями продолжать и развивать наше стратегическое партнерство и взаимодействие с Китаем. К сожалению, обстоятельства нам не оставили других возможностей, кроме как участие в режиме онлайн, впрочем, как и всем другим странам", - отметил руководитель БелТПП.

Владимир Улахович подчеркнул, что торгово-промышленная палата сделала все возможное, чтобы виртуальное участие Беларуси на Китайской выставке импорта проходило максимально в прикладном ключе. "Это не просто онлайн-каталог белорусских предприятий, а возможность работать на этой виртуальной площадке, поскольку она обладает серьезным функциональным элементом, который позволит предприятиям еще и общаться. Также в рамках мероприятия 10 ноября пройдет масштабный белорусско-китайский бизнес-форум, на котором участники обсудят развитие торгово-экономических отношений, перспективы сотрудничества, инвестиционный потенциал двух стран, а также возможности продвижения белорусской продукции на китайский рынок", - сообщил председатель палаты.

Советник по торгово-экономическим вопросам посольства Китая в Беларуси Чжао Цюянь в свою очередь отметила, что на фоне продолжающейся пандемии и непростой ситуации в мире, экономическая глобализация сталкивается с серьезными вызовами. "В такое сложное время Китай, преодолев немало трудностей, по плановому графику открыл третью выставку импорта. Это масштабное мероприятие в очередной раз доказывает желание китайской стороны поделиться возможностями своего огромного рынка со всеми странами мира", - подчеркнула она.

Дипломат сообщила, что двусторонние отношения Беларуси и Китая находятся на исторически высоком уровне. "Китай является третьим торговым партнером Беларуси, а Беларусь выступает важным партнером Китая. Это третий раз, когда Беларусь принимает участие в Китайской международной выставке импорта, и мы благодарны белорусской стороне за такую заинтересованность и большую поддержку. Я уверена, что благодаря участию в данной выставке все больше и больше китайских потребителей стали узнавать Беларусь и ее качественные и знаменитые товары", - сказала Чжао Цюянь.-0-