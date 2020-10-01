1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный проект умного города на 4 млрд евро реализует в Минске компания Emaar Properties. О том, какие технологии будут использоваться и какие объекты появятся в белорусской столице, журналистам рассказал председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа над проектом велась в течение года с момента предыдущего посещения инвестором Минска в ноябре 2019-го. "За это время проработано соглашение с белорусской стороной по инвестированию в развитие северной части города Минска, чтобы сделать ее одной из самых передовых, современных, технологичных. Ведь именно технологии правят миром. Мы планируем построить умный город в городе, уже активно ведем проектирование. Инвестиции, которые планируем вложить в проект, превышают 4 млрд евро", - рассказал Мухаммед Али аль-Аббар.

Он отметил, что его компания работает на мировом рынке уже несколько десятилетий, реализуя крупные проекты. Лучший опыт, полученный компанией за это время, будет применен в Минске, чтобы сделать этот проект лучшим в мире, заверил он.

Как признался инвестор, наряду с получением прибыли (что естественно для любого бизнеса) для него важно изменить жизнь людей к лучшему, используя новейшие технологии и возможности. "В этом проекте мы говорим не о зданиях, не о дорогах, инфраструктуре, которая будет построена, но в первую очередь о человеческой жизни, ее качестве. Мы хотим, чтобы это отразилось на семьях, детях, чтобы были созданы лучшие условия для жизни, чтобы были перспективы, чтобы это положительно отразилось на экономике и улучшило инвестиционный климат, чтобы это привлекало в Минск больше туристов и бизнесменов", - сказал руководитель компании.

Планируется, что уже завтра будет заложена капсула на месте строительства Национального выставочного центра, с которого начнется возведение всего умного города. Помимо традиционных объектов недвижимости здесь будут построены многие социальные объекты. Это и современный университет, другие образовательные учреждения, а также спортивные сооружения, объекты здравоохранения.

В реализации масштабного проекта будут задействованы белорусские специалисты, которые смогут получить передовой мировой опыт. "Мы ожидаем, что этот проект добавит 5-7% в ВВП Минска, позволит создать более 70 тыс. рабочих мест", - пояснил руководитель компании Emaar Properties.

При этом акцент будет делаться не только на функциональности проекта, но и на архитектурном облике. "Мы хотим, чтобы проект в Минске был отражением того опыта, который получила наша компания за много лет, и чтобы архитектура, которая будет воплощена в зданиях и сооружениях, радовала глаз, чтобы это место стало востребованным и популярным у публики, такой своеобразной визитной карточкой города", - добавил инвестор.

По его словам, реализация проекта начнется в ближайшее время. "Все сейчас говорят о вирусе, о том, как COVID-19 влияет на все сферы жизни. Но я уверен, что не следует рассматривать перспективу только на период полгода-год. Жизнь идет своим чередом, и мы хотели бы, чтобы этот проект приносил пользу Беларуси многие годы. Несмотря на вирус, нельзя закрывать экономику, останавливать жизнь. Поэтому я очень ценю ту политику, те меры, которые принял ваш Президент по борьбе с вирусом, и его решение не закрывать экономику", - отметил руководитель компании.

Мухаммед Али аль-Аббар - совладелец крупных международных компаний в области инвестиций, недвижимости, гостиничного бизнеса, электронной торговли, логистики, общественного питания, моды, дизайна и других. Его бизнес присутствует более чем в 50 странах мира. Он является идейным вдохновителем и исполнителем концепции создания современного Дубая, ключевым советником по экономическим и инвестиционным вопросам (личным и государственным) руководителей Абу-Даби и Дубая.

Компания Emaar Properties - один из крупнейших в мире девелоперов и инвесторов в области строительства. Владеет более чем 60 дочерними компаниями и присутствует на рынках более 35 стран на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Азии, Европе и Северной Америке. Специализируется на гостиничном бизнесе, торгово-развлекательной инфраструктуре, сдаче в аренду коммерческой недвижимости, развитии информационно-коммуникационных технологий и услуг для различных сфер бизнеса, инвестировании и обслуживании недвижимости. Крупнейшие строительные проекты Дубая, включая самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и один из крупнейших торговых центров "Дубай Молл", были реализованы именно Emaar Properties. Кроме того, компания застраивает Экономический город короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Площадь проекта занимает 168 кв.км и включает в себя морской порт, промышленную зону, деловой, курортный и жилой районы, образовательные и медицинские учреждения, торговые объекты.-0-

Решение Беларуси не останавливать экономику из-за коронавируса доказало свою эффективность - инвестор Председатель совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties Мухаммед Али аль-Аббар заявил о своей готовности продолжать сотрудничество с Беларусью и инвестировать в различные проекты.