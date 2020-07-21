21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых началась в Беларуси. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 21 июля, зерновые и зернобобовые культуры убраны с 120,7 тыс. га, что составляет 5,5% запланированной площади. По темпам работ лидирует Гомельская область: там убрано 17,6% от плана (59,9 тыс. га). В Брестской области убрано 8,79% площадей (29,7 тыс. га), Гродненской - 5,27% (16,8 тыс. га), Минской - 2,6% (12,6 тыс. га), Могилевской - 0,53% (1,78 тыс. га). В Витебской области уборка еще не началась. Всего по стране намолочено 443,8 тыс. т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га.

Лен вытереблен на 11,4 тыс. га (23,4% уборочной площади). Второй укос трав в Беларуси проведен на 618 тыс. га (75,5% от плана). Заготовлено 537,6 тыс. т сена (53,2% от плана), 11,49 млн т сенажа (91,2%) и 486,3 тыс. т силоса (2,54%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 38,5% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа - 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена - 1,01 млн т.-0-

Уборка рапса

Фото Оксаны Манчук