Массовая уборка зерновых завершается в четырех областях Беларуси

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовая уборка зерновых и зернобобовых культур (кроме кукурузы) завершается в четырех областях Беларуси - Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 20 августа, эти культуры убраны с 1,972 млн га, что составляет 89,9% запланированной площади. По темпам работ лидирует Брестская область: там убрано 98,1% площадей (333,7 тыс. га). В Гродненской области убрано 97,5% площадей от плана (314,6 тыс. га), в Гомельской - 95,8% (327,2 тыс. га), Минской - 95% (465,1 тыс. га), Могилевской - 79,2% (263,2 тыс. га), Витебской - 73,1% (268,4 тыс. га). Началась уборка гречихи и проса: в целом по Беларуси скошено 4,59% и 7,57% площадей соответственно.

Всего по стране намолочено 7,375 млн т зерна при средней урожайности 37,4 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогичную дату составляла 31,5 ц/га). В Минской области собрали более 1,8 млн т зерна, в Гродненской - 1,5 млн т, Брестской - свыше 1,3 млн т, в Могилевской - более 900 тыс. т, в Витебской и Гомельской - свыше 800 тыс. т.

Лен вытереблен на 43,9 тыс. га (90,2% уборочной площади). Оборачивание лент льна проведено на 17,3 тыс. га (39,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята с 2,12 тыс. га, заготовлено 6,43 тыс. т.

Кроме того, в Беларуси заготовлено 761,2 тыс. т сена (75,4% от плана), 12,662 млн т сенажа (100,5%) и 712,5 тыс. т силоса (3,72%). Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 43,9% от плана.-0-