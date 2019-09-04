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Экономика
04 сентября 2019, 09:45

Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По данным на 4 сентября, озимые зерновые посеяны на 68,5 тыс. га, что составляет 5,07% к плану. В целом в нынешнем году озимые зерновые займут 1 352,3 тыс. га сельхозплощадей. Сев уже идет во всех областях Беларуси: в Могилевской засеяно 10,5% площадей, Витебской - 9,27%, Минской - 3,7%, Гродненской - 3,37%, Брестской - 3,15%, Гомельской области - 1,81%. Продолжается подготовка почвы под сев озимых зерновых: уже подготовлено 530,4 тыс. га (39,2% плана). Согласно рабочему плану проведения осенних полевых работ в сельскохозяйственных организациях Беларуси в 2019 году, утвержденному Минсельхозпродом, сев озимых зерновых планируется завершить 2 октября.

Зерновые и зернобобовые культуры в Беларуси (вместе с кукурузой) убраны почти с 2,1 млн га, что составляет 88,8% запланированных к уборке площадей. Белорусские аграрии намолотили 6,526 млн т зерна. Средняя урожайность - 31,2 ц/га (на аналогичную дату в 2018 году - 26,5 ц/га). Самый большой намолот в Минской области - почти 1,7 млн т зерна. В Брестской области намолочено более 1,2 млн т зерна, Гродненской - 1,19 млн т, Витебской - более 966 тыс. т, Могилевской - более 776 тыс. т, Гомельской - свыше 689 тыс. т.

План поставок зерна в счет госзаказа на 4 сентября выполнен на 93,6% (поставлено более 763 тыс. т).-0-

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