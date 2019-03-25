Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур начался в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.
"Массовый сев ранних яровых зерновых начался в четырех областях - Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской. Это на две недели раньше, чем в прошлом году", - сказал Василий Ядловский.
По состоянию на 25 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 104,4 тыс. га, или 11,8% плана. Работы идут во всех областях, кроме Витебской. В Брестской области сев проведен на 44,5% запланированных площадей, в Гомельской - на 22,8%, в Гродненской - на 9,15%, Минской - на 5,24%, Могилевской - 0,81%.
Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 884,4 тыс. га.-0-
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