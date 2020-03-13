Массовый сев ранних яровых начался в Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур начался в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По состоянию на 13 марта сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 39,6 тыс. га, или 5,08% плана. Наиболее активно работы идут в южных регионах страны. В Брестской области сев проведен на 20,7% запланированных площадей, в Гомельской - на 16,1%, в Гродненской - на 0,86%, Минской - на 0,75%, Могилевской - 0,27%, Витебской - 0,02%. Продолжается и подготовка почвы под сев: уже подготовлено 117,8 тыс. га (15,1% плана).

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в текущем году планируется посеять на площади 779,4 тыс. га. В целом яровой сев будет проведен на площади более 2,3 млн га.

Согласно рабочему плану по подготовке и проведению весенних полевых работ в 2020 году, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства должны обеспечить производство зерна в объеме более 8,1 млн т, в том числе 6,5 млн т фуражного.-0-