Mastercard изменит логотип

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платежная система Mastercard изменит свой логотип, из которого будет удалено ее название. Такая информация размещена на сайте Mastercard, сообщает БЕЛТА.
Логотип платежной системы будет представлять собой только пересекающиеся красный и желтый круги, которые будут использоваться как в физическом, так и цифровом мире, а также на основных спонсорских объектах.
Как отметил директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard Раджа Раджаманнар, переосмысление в эпоху цифровых технологий требует простоты. "Поскольку более 80% людей спонтанно распознали символ Mastercard без слова "mastercard", мы готовы сделать следующий шаг в развитии нашего бренда", - добавил он.
Красный и желтый круги были отличительной чертой бренда Mastercard уже более 50 лет. Эта глобальная сеть обработки платежей объединяет потребителей, финансовые учреждения, компании в более чем 210 странах и территориях.-0-
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