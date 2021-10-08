Мацкевич: Белкоопсоюз продолжит оказывать активное содействие сельским жителям

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз продолжит оказывать активное содействие сельским жителям. Об этом заявил председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Олег Мацкевич, который был избран сегодня на общем собрании представителей Белкоопсоюза, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уважаемые участники собрания, спасибо вам за оказанное доверие. Эту работу я действительно знаю не понаслышке: почти 13 лет в области являлся куратором Витебского облпотребсоюза, знаю структуру и основные трудности. Наша система ориентирована на сельских жителей, и мы продолжим оказывать им содействие по излишкам и поставкам продукции. Я буду оправдывать то доверие, которое мне оказали, и надеюсь на слаженную совместную работу на благо потребкооперации и сельского человека", - сказал Олег Мацкевич.

До настоящего времени Олег Мацкевич работал первым заместителем председателя Витебского областного исполнительного комитета, где курировал вопросы экономики, развития промышленности, качества и конкурентоспособности продукции промышленности, бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, имущественных отношений, а также прогнозирования социально-экономического развития области, регионов, малых и средних городских поселений, внешнеэкономических и региональных связей. В числе курируемых им направлений были защита прав потребителей, взаимодействие с советом Витебского областного объединения профсоюзов Федерации профсоюзов Беларуси и отраслевыми профсоюзами.-0-