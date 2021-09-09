Матусевич: многие информресурсы и системы Госкомимущества отвечают лучшим мировым практикам

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XII Международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных стартовала сегодня в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете имущества.

В ходе пленарного заседания обсуждались вопросы состояния инфраструктуры пространственных данных в государствах-участниках инициативы, а также были рассмотрены примеры лучших практик по ее развитию. В конференции приняли участие представители организаций, осуществляющих деятельность в области геодезии, картографии, ведения земельного кадастра и создания иных пространственных данных из Беларуси, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, а также эксперты из Азербайджана, России и Монголии.

Приветствуя участников конференции, председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич отметил: значение геоданных для решения комплексных региональных и глобальных проблем социального, экологического и экономического характера постоянно возрастает. По этой причине инфраструктура пространственных данных приобретает особую важность для широкого распространения и использования во всех измерениях: локальных, региональных, глобальных.

"Республика Беларусь, наряду со многими странами, создает и развивает соответствующую национальную инфраструктуру. Нам интересны лучшие практики стран-партнеров в этой области, а также способы и средства решения проблем, с которыми, возможно, они столкнулись на своем пути, - сказал Дмитрий Матусевич. - В свою очередь мы готовы делиться и своим опытом в сфере управления пространственными данными, развития геодезической инфраструктуры, создания карт, ведения кадастров, которым в Беларуси уделяется большое внимание со стороны государства".

Он также констатировал, что многие из созданных Госкомимуществом информационных ресурсов и систем соответствуют лучшим мировым практикам.

10 сентября на полях конференции планируется обсудить вопросы создания геоинформации о пограничной зоне и полосе, использования геоинформационных систем при проведении переписи населения и инвентаризации родников Беларуси, создания картографических электронных средств обучения.-0-