Матусевич: острота проблемы обеспечения информбезопасности неуклонно возрастает

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Острота проблемы обеспечения информационной безопасности неуклонно возрастает. Об этом сказал председатель Госкомимущества Дмитрий Матусевич на заседании коллегии ведомства, которое прошло в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

"Цифровая трансформация экономики и инновации в области информационно-коммуникационных технологий наряду с мировым развитием и наращиванием технологических возможностей обуславливают необходимость принятия особых мер, обеспечивающих доверие и безопасность при создании и использовании информационной инфраструктуры", - подчеркнул он.

Начальник управления аналитической работы и цифровой трансформации Виталий Тульвинский доложил о развитии информационной безопасности и ходе выполнения плана работы по совершенствованию защиты персональных данных в системе Госкомимущества на 2021-2022 годы. "Для обеспечения информационной безопасности в Госкомимуществе существует многоуровневый комплекс организационных мер, аппаратно-программных и технических средств, обеспечивающих защиту от случайных и преднамеренных угроз. Стоит отметить, что в ведомстве успешно выполняется реализация мер плана организационно-технического и организационно-правового характера", - отметил Виталий Тульвинский.

Генеральный директор Национального кадастрового агентства Михаил Хиль рассказал о развитии механизмов информационной безопасности в курируемой сфере, в том числе после внедрения новой версии автоматизированной информационной системы ведения единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

В завершение были рассмотрены иные актуальные вопросы деятельности Госкомимущества, а также организация работы в период пандемии СOVID-19.-0-