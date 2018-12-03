МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ" до конца текущего года поставит в Чувашию около 60 автобусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Ключи от 10 низкопольных автобусов МАЗ получили представители ООО "Крокус-Авто" - оператора городских маршрутов общественного пассажирского транспорта Чебоксар. Заместитель генерального директора белорусского завода Геннадий Скитов отметил, что до конца года в Чувашию будет поставлено около 60 автобусов. "Думаем, что жители Чувашии оценят наши автобусы. И надеемся, что уже в следующем году их можно будет увидеть в большом количестве во многих городах России", - сказал он.

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев поблагодарил белорусскую делегацию за расширение взаимовыгодного сотрудничества, оперативное выполнение договоренностей. Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский отметил, что две страны многое делают для укрепления взаимоотношений, достижения результатов в совместных проектах. "Эти автобусы, изготовленные на Минском автомобильном заводе, призваны улучшить город Чебоксары. Очень надеюсь, что они полюбятся горожанам, позволят быстрее доставлять пассажиров, улучшить транспортное обслуживание. И это будет наш совместный вклад", - сказал он.

В Чебоксарах согласно транспортной реформе изменят 14 автобусных маршрутов, 16 маршрутов отменят. Предусмотрено изменение структуры автобусного парка: количество автобусов большой и средней вместимости увеличится более чем на 200 единиц, при этом значительно сократится количество микроавтобусов. Это позволит серьезно разгрузить транспортные потоки, повысить комфорт и безопасность перевозок пассажиров.-0-