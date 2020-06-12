МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам - Головченко

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод должен быть устойчив к внешним шокам, заявил премьер-министр Роман Головченко, посещая предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

Поддержка предприятий в условиях пандемии будет увязана с выполнением ими бизнес-планов - Головченко "Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия - что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года", - сказал премьер-министр Роман Головченко.

"В целом необходимо посмотреть устойчивость предприятия к внешним шокам, насколько оно конкурентоспособно в настоящее время, насколько финансовые потоки позволяют обеспечивать стабильную работу, что еще может сделать государство для того, чтобы поддержать предприятие в непростой ситуации", - сказал Роман Головченко.

Он обратил внимание, что не случайно выбрал МАЗ для своего первого посещения в качестве главы правительства. "Это один из тех брендов, которые прославили республику. Вопросы устойчивого функционирования, устойчивого развития МАЗа, конечно, в фокусе руководства страны и правительства", - сказал премьер-министр.

Роман Головченко отметил, что сейчас достаточно сложное время для всех автопроизводителей, машиностроителей, но вопросы, с которыми сталкивается МАЗ, лежат не только в плоскости последствий, вызванных коронавирусом, - замораживания поставок, проседания традиционных рынков.

"Со стороны государства и так сделано немало в плане финансовой помощи, но давайте посмотрим, насколько она эффективно используется. И если необходимо - что еще можно сделать, где подставить плечо, естественно, на основе взаимных обязательств", - резюмировал Роман Головченко.

Во время посещения премьер-министру продемонстрировали технику МАЗ, в том числе первый электробус. Он также пообщался с командой пилотов "МАЗ-СПОРТавто", которые готовятся к гонке "Дакар-2021".-0-

Фото Рамиля Насибулина