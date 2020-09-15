МАЗ готов поставлять технику в Ливию

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод готов поставлять технику в Ливию. Об этом шла речь во время посещения предприятия делегацией из Ливии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАЗа.

Делегация ознакомилась с выставкой техники МАЗ и побывала на главном конвейере. Поскольку встреча на МАЗе носила ознакомительный характер, делегация попросила руководство Минского автозавода подготовить коммерческое предложение по тем видам продукции, которые наиболее заинтересовали ливийцев, чтобы в дальнейшем провести переговоры и заключить контракты.

Руководство МАЗа заверило, что как только ливийская сторона определится с выбором техники, в кратчайшие сроки будет сформировано пакетное предложение с условиями финансирования. Стороны также обсудили сроки производства и поставки техники в Ливию, возможность создания сервисного центра на территории региона и организации обучения местных специалистов.-0-