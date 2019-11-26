МАЗ и Банк БелВЭБ запускают краудфандинговый проект путем проведения ICO на онлайн-платформе FINSTORE.by

ICO (первичное размещение токенов) ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" на инвестиционной онлайн-платформе FINSTORE.by началось 25 ноября 2019 года.

Для приобретения доступны цифровые знаки (токены) ОАО "МАЗ", номинированные в долларах США.

Цена одного токена — 100 долларов США. У токена есть фиксированная годовая ставка доходности и срок действия. Ставка доходности для инвестора составляет 5,5% годовых, срок — три года (полуторогодовая оферта). Доход будет выплачиваться с периодичностью один раз в три месяца.

Объем размещенных токенов – 3,0 млн долларов США. Токены можно приобрести до 30.11.2020.

Инвестором может выступить любое физическое лицо (резидент Республики Беларусь). Чтобы приобрести токены, необходимо зарегистрироваться на платформе FINSTORE.BY и пройти процедуру проверки. После этого на платформе будет создан виртуальный кошелек, у участника появится возможность инвестировать в токены.

Оператором криптоплатформы FINSTORE.BY, где можно размещать и покупать токены, является ООО "ДФС", которое входит в холдинг Банка БелВЭБ. Компания является одним из трех резидентов ПВТ, получивших статус оператора криптоплатформы. Миссия компании – создание в Республике Беларусь нового эффективного инструмента сбережения и инвестирования, базирующегося на передовых информационных технологиях.

Открытое акционерное общество "Минский автомобильный завод" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" начинает свою историю с 1944 г. и недавно отметил свой 75- летний юбилей. МАЗ – единственный из заводов в странах СНГ, обеспечивающий выпуск как автомобильной, так и прицепной, пассажирской, специальной техники, автокранов, машинокомплектов автотехники, запасных частей.

Минский автомобильный завод входит в перечень государственных организаций, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики.

"В связи с развитием технологий появляются новые формы привлечения инвестиций для реализации коммерческих и некоммерческих проектов. Поэтому для предприятий машиностроительной отрасли ICO принимает актуальное значение в возможности финансирования модернизации существующих производственных мощностей, а также инновационных проектов.

МАЗ уже много лет сотрудничает с ОАО "Банк БелВЭБ", реализует проекты различной сложности и значимости. Партнерские отношения всегда имеют конструктивный характер и приносят зримые плоды объединенных усилий. Именно успешным взаимодействием был обусловлен и выбор площадки для ICO.

Этим проектом мы подтверждаем интерес к дальнейшему сотрудничеству в сфере цифрового банкинга, развития цифровизации экономики в будущем путем привлечения альтернативных инвестиций в значимые для предприятия проекты", – отметила заместитель генерального директора ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" – директор по финансам Елена Олеговна Хатеева.

Платформа FINSTORE.BY предназначена для привлечения инвестиций предприятиями всех сфер экономики через введение в оборот собственных цифровых активов с фиксированной доходностью для инвестора.

Посредством платформы FINSTORE.BY компании-заказчики могут выпускать, размещать токены, инвесторы – осуществлять простое и выгодное вложение средств. Токены созданы с использованием информационной сети блокчейн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://finstore.by/

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