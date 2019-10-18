МАЗ и предприятия Новгородской области могут создать совместное производство

Фото из архива

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод и предприятия Новгородской области могут создать совместное производство коммунальной техники. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил губернатор региона Андрей Никитин, сообщает БЕЛТА. "У нас есть небольшие производители, которые занимаются навесным оборудованием. Коллеги предложили вариант, при котором можно делать совместное производство. МАЗ поставляет свои шасси, грузовики. Дополнительное навесное оборудование могут делать предприятия, расположенные в нашем регионе", - отметил Андрей Никитин. Кроме того, в области заинтересованы в поставках техники для обновления общественного транспорта. Сейчас примерно 11% автобусного парка - машины белорусского производства, они нуждаются в замене. Сегодня российская делегация посетила предприятие и ознакомилась с модельным рядом. Состоялись переговоры с руководством завода, на которых обсуждались перспективы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Гостей особенно заинтересовала техника для вывоза отходов, поскольку автопарки городских служб активно обновляются. Делегация Новгородской области посещает Беларусь 16-18 октября. Вчера состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области. Стороны договорились о расширении взаимодействия в строительной сфере. Беларусь предложила внедрить опыт инвестиционного строительства социальных объектов, возведения жилья и реализации инфраструктурных проектов. Такие проекты уже реализованы в Калужской области. В регионе белорусские строители возвели две школы, вскоре будут сданы в эксплуатацию еще одна школа и два детских сада.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!