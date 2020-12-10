МАЗ и "Промагролизинг" представили новую лизинговую программу со ставкой от 8,5%

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Промагролизинг" и ОАО "МАЗ" запустили новую совместную лизинговую программу "Деловое решение: МАЗ", предоставляющую юридическим лицам выбор условий лизинга полного спектра техники Минского автомобильного завода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

Первый вариант финансирования позволяет лизингополучателям обновлять производственные фонды новой техникой ОАО "МАЗ" с авансовым платежом от 10%, ставкой от 8,75% и сроком лизинга от 24 до 60 месяцев.

Второй вариант сотрудничества включает авансовый платеж в размере от 15%, лизинговую ставку от 8,5%, которая изменяется в зависимости от срока лизинга - 24-60 месяцев.

"Лизинговая программа "Деловое решение: МАЗ" - выгодное бизнес-решение для лизингополучателей. Оно снижает капитальные вложения в обновление основных фондов и сохраняет собственный капитал на иные цели развития. Программа позволяет быстро обновлять парк техники, дает возможность приобрести более экологичную и технологически современную автотехнику", - подчеркнули в пресс-службе.

Минский автомобильный завод - одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий, которое специализируется на выпуске большегрузных автомобилей, спецтехники, автобусов, троллейбусов и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна в СНГ и дальнем зарубежье. Техника соответствует экологическим стандартам Евро-5, 6. С конвейера завода сходят седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования - всего более 500 моделей и модификаций.-0-