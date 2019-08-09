МАЗ к 75-летнему юбилею презентовал автобус третьего поколения

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод к 75-летнему юбилею представил автобус третьего поколения, который придет на смену действующим моделям. Презентация состоялась сегодня на площадке у Дворца культуры МАЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Технику отличает новый дизайн и уникальные конструкторские решения. При изготовлении использовались передовые узлы и агрегаты. В автобусе просторный салон с полуторными сиденьями и климат-контролем.

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